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Явился с того света: невероятная история спасения на войне

Религия

Невероятное свидетельство с поля боя: как покойный старец спас солдата от смерти. Об этом пишет сайт aif.ru.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

В зоне СВО произошло событие, которое до сих пор вызывает трепет у всех, кто его услышал. Военный, чудом избежавший гибели, рассказывает, что в самый страшный момент, когда над ним уже кружил смертоносный дрон "Баба-Яга", ему явился старец Илий — и вывел его с поля боя.

Эту историю телеканалу "Спас" передал Роман Голованов, ведущий программы о духовных чудесах. По его словам, спасенный боец был лично знаком с отцом Илием при жизни — не раз приезжал к нему за благословением и советом. И вот теперь чудо: когда смерть была уже в нескольких секундах, именно образ старца встал между жизнью и небытием.

Голованов делится подробностями: солдат молился, плакал, а после спасения приехал на могилу старца в Оптину пустынь — отблагодарить за заступничество. И это не единичный случай. Поток людей к могиле отца Илия не прекращается. Люди едут со всей России, потому что чувствуют незримую связь с этим удивительным человеком.

"Люди знают, где настоящий свет, где настоящая помощь, — поясняет Голованов. — Они идут к батюшке Илию, чтобы он попросил Христа о заступничестве. Для них нет сомнений: старец жив, просто перешел в иную келью — и оттуда продолжает принимать и спасать всех, кто зовет его сердцем".

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник самого патриарха Кирилла, ушел из жизни 15 марта года в возрасте 93 лет. Его похоронили у Воскресенской часовни Оптиной пустыни — места, где сотни лет назад подвизались великие русские святые. Но, судя по свидетельствам, покой — лишь видимость. Тысячи верующих уверены: Илий по-прежнему с ними — незримо, но мощно.

Уточнения

"СПАС" - первый общественный федеральный православный телеканал, самый крупный миссионерский проект Русской Православной Церкви. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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