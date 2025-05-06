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7 мая мир замолчит: Ватикан готовит сенсацию под замком

2:06
Религия

В преддверии одного из самых загадочных событий в истории католицизма — выборов нового папы римского — власти Ватикана ввели беспрецедентные меры секретности.

Ватикан
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ватикан

Губернатор города-государства объявил, что 7 мая вся территория Ватикана будет полностью отрезана от внешнего мира. На полтора часа, ровно до момента объявления имени нового понтифика, жители и гости столицы католичества лишатся любой мобильной связи и интернета.

Ничего не должно вырваться наружу, пока кардиналы не огласят имя будущего духовного лидера миллиарда католиков. Запретная зона растянется на тридцать миль вокруг резиденции Кастель-Гандольфо — и лишь площадь Святого Петра останется островком свободы для туристов и паломников.

Но зачем такая строгость? Официально — чтобы предотвратить утечки информации и сохранить чистоту конклава. Ни один случайный звонок, ни одно сообщение, ни одна "сенсационная новость" не должны повлиять на выбор 115 кардиналов, которые соберутся в Сикстинской капелле. По неофициальным данным, Ватикан боится не только злого умысла хакеров, но и невольных "сливов" — вдруг кто-то из участников ненароком проболтается жене кардинала по видеосвязи?

Самое любопытное: в самом сердце Ватикана, Доме Святой Марты, где живут участники конклава, телефоны и ноутбуки, конечно, останутся. Но как только кардиналы переступят порог Сикстинской капеллы, вся техника будет сдана в камеру хранения. "Пусть идут с Богом, а не с гаджетами", — пошутил на пресс-конференции официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

По инсайдерской информации, конклав стартует во вторник утром и вряд ли растянется больше чем на три дня. Токийский архиепископ Тарцисий Кикусима, один из уважаемых кардиналов, накануне выразил надежду, что Господь не заставит их мучиться долго: "Максимум три дня — и мы узнаем имя нового папы. По крайней мере, я на это надеюсь".

Уточнения

Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

Конкла́в — собрание кардиналов, созываемое при Sede vacante для избрания нового Папы римского; изолированное от внешнего мира помещение, где проходит данное собрание.

Па́пство — богословский и религиозно-политический институт католицизма, устанавливающий па́пу ри́мского, т. е. дословно отца Рима, видимым главой всей Католической церкви.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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