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Да здравствует новый папа: подробности выбора нового папы римского

2:09
Религия

По информации агентства Reuters из достоверных источников, конклав кардиналов, посвященный избранию преемника покойного папы Франциска, намечен на 7 мая. Статью об этом публикует издание Известия.

Ватикан
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ватикан

Это решение было принято на закрытой встрече высших иерархов Католической церкви в Ватикане, которая состоялась сразу после прощания с усопшим понтификом в минувшую субботу.

Как стало известно журналистам, официальное подтверждение этой даты последует в ближайшие дни. Таким образом, Святой престол намерен подчеркнуть важность предстоящего события, от которого зависит будущее мирового католицизма. Согласно установленным правилам, в конклаве смогут участвовать 135 кардиналов, не достигших 80-летнего возраста и представляющих различные страны мира. Именно они и будут определять курс Церкви на годы вперед.

Тем временем началась практическая подготовка к этому важнейшему мероприятию. Как сообщает Associated Press, Сикстинская капелла, где пройдет заседание конклава, уже закрыта для туристов и паломников.

Специалисты заняты последними приготовлениями: в частности, на крыше здания устанавливается специальная печная труба, необходимая для ритуального сжигания избирательных бюллетеней после каждого тура голосования. Дым, исходящий из трубы, традиционно станет сигналом для верующих и всего мира о ходе выборов: белый означает избрание нового папы, черный — продолжение дебатов.

Напоминаем, что папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни от последствий обширного инсульта. Это произошло после длительного периода борьбы с серьезным заболеванием — двусторонней пневмонией, которая существенно ослабила его здоровье. Еще 20 апреля, за сутки до смерти, понтифик порадовал паломников своим последним публичным выступлением с балкона базилики Святого Петра во время пасхальных торжеств.

Уточнения

Конкла́в — собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку папы римского для избрания нового папы; изолированное от внешнего мира помещение, где проходит данное собрание.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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