Пасха: как правильно праздновать Воскресение Христово 

Пасха — главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью, света над тьмой.
Это не просто семейное застолье с куличами и крашеными яйцами, а глубокое духовное событие, требующее особого подхода.
Подготовка: пост и очищение
Путь к Пасхе начинается с Великого поста — 40 дней молитв, покаяния и воздержания. Это время духовной работы, когда человек старается очистить сердце, отказавшись от излишеств и обид.
Всенощная и Крестный ход
Празднование Пасхи начинается в ночь с субботы на воскресенье. Верующие собираются в храме, где совершается торжественное богослужение. Крестный ход — символичный выход навстречу Воскресшему Христу. Главные слова этой ночи: "Христос Воскресе!" — "Воистину Воскресе!".
Пасхальная трапеза
После службы верующие вкушают освящённые продукты: куличи, яйца, творожную пасху. Яйцо — символ новой жизни, кулич — радость Воскресения. Но главное — не что на столе, а с кем и с каким сердцем ты разделяешь трапезу.
Радость и свет
Пасха — это не только день, но и сорок дней пасхального торжества. Всё это время Церковь поёт пасхальные песнопения, люди приветствуют друг друга пасхальным возгласом, дарят друг другу крашеные яйца и стараются делиться радостью.
Как праздновать правильно
С благодарностью, с открытым сердцем, с молитвой и добром к ближним. Пасха — это праздник любви, прощения и света, который начинается внутри каждого из нас.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.