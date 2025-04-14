Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молекулярные ножницы: как кишечная палочка разрушает организм и что с этим можно сделать
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления

Почему яйца красят на Пасху? История традиции

1:51
Религия

Через шесть дней закончится Великий Пост и христиане будут отмечать Пасху — один из самых важных праздников. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа. Хозяюшки начнут печь куличи, делать пасхи из творога и красить яйца всеми возможными способами. Но откуда взялась последняя традиция? Почему именно куриные яйца все так любят украшать, а потом еще и биться ими в этот день?

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасхальные яйца

Традиция использования яиц в Пасхальных празднованиях имеет глубокие исторические корни. Яйцо символизирует новую жизнь и возрождение. С приходом христианства они стали восприниматься как символ воскресения Христа. В этом контексте яйцо стало олицетворять гробницу, из которой воскрес Иисус.

Красить яйца стало популярно в средние века. Есть несколько версий о том, почему это делают на Пасху:

Символика цвета

Разные цвета яиц имеют свои значения. Красный цвет, например, символизирует кровь Христа, а другие цвета могут олицетворять радость и надежду на новое начало.

Мясной запрет

Во время Великого поста многие христиане воздерживались от мяса и молочных продуктов. Яйца, которые собирали в это время, не могли быть съедены и поэтому их красили и сохраняли до Пасхи.

Традиции разных народов

В разных странах есть свои уникальные способы украшения яиц. Россияне расписывают из с использованием воска (техника "писанка"), в других странах лепят наклейки и используют различные материалы для декора.

Яйца в этот праздник несут в себе глубокий символизм жизни, возрождения и надежды, пишет argumenti. ru.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Молекулярные ножницы: как кишечная палочка разрушает организм и что с этим можно сделать
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны
Ограничения Китая по экспорту могут парализовать высокотехнологичные производства
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.