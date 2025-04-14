Почему яйца красят на Пасху? История традиции

1:51 Your browser does not support the audio element. Религия

Через шесть дней закончится Великий Пост и христиане будут отмечать Пасху — один из самых важных праздников. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа. Хозяюшки начнут печь куличи, делать пасхи из творога и красить яйца всеми возможными способами. Но откуда взялась последняя традиция? Почему именно куриные яйца все так любят украшать, а потом еще и биться ими в этот день?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасхальные яйца

Традиция использования яиц в Пасхальных празднованиях имеет глубокие исторические корни. Яйцо символизирует новую жизнь и возрождение. С приходом христианства они стали восприниматься как символ воскресения Христа. В этом контексте яйцо стало олицетворять гробницу, из которой воскрес Иисус.

Красить яйца стало популярно в средние века. Есть несколько версий о том, почему это делают на Пасху:

Символика цвета

Разные цвета яиц имеют свои значения. Красный цвет, например, символизирует кровь Христа, а другие цвета могут олицетворять радость и надежду на новое начало.

Мясной запрет

Во время Великого поста многие христиане воздерживались от мяса и молочных продуктов. Яйца, которые собирали в это время, не могли быть съедены и поэтому их красили и сохраняли до Пасхи.

Традиции разных народов

В разных странах есть свои уникальные способы украшения яиц. Россияне расписывают из с использованием воска (техника "писанка"), в других странах лепят наклейки и используют различные материалы для декора.

Яйца в этот праздник несут в себе глубокий символизм жизни, возрождения и надежды, пишет argumenti. ru.