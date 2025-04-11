Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать обменяла ребёнка на это животное: коллекция оказалась важнее малыша
Морозы и розы: как определить, выжила ли ваша любимица
Эти 5 факторов незаметно подрывают женское здоровье — и мешают стать мамой
Китай отпускает юань: чем опасна осторожная девальвация для мировой экономики
Почти как у бабушки — но без яиц: рецепт постного кулича
Она просто добавила зеркало — и кухня стала в два раза больше
Что делают пантера и собака в туалете на два квадратных метра
Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы

Пасхальные традиции в СССР: как праздновали вопреки запретам

2:21
Религия

В Советском Союзе официально религии "не было”.

Пасха
Фото: commons.wikimedia.org by Wikk2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пасха

Пасха не отмечалась, куличи не пеклись, храмы были закрыты или под надзором. Но… люди всё равно праздновали. Тихо, по-своему, в кругу семьи.

Пасха в СССР — это пример того, как традиции живут даже в самых суровых условиях.

Куличи — тайная выпечка на ночь

В пекарнях их не было. Но в ночь с пятницы на субботу на многих кухнях начинался ароматный ритуал — хозяйки ставили тесто, прятали формы в печь, закрывали занавески.

Куличи пеклись с изюмом, ванилином и сахарной глазурью. А утром прятались под полотенцем — "для своих”.

Интересно: формы часто делали из банок из-под сгущёнки, потому что готовых не было в продаже.

Крашенки и "марганцовочные яйца”

Куриные яйца окрашивали в луковой шелухе, марганцовке, зелёнке, свекольном отваре. Это был целый ритуал на кухне.

Украшения:

  • Завитушки воском
  • Узоры ниткой
  • Протёртые до блеска салом — чтобы сияли

Пасха творожная — "на показ нельзя, но на столе есть”

Её делали реже, но в некоторых семьях сохраняли рецепт творожной пасхи с изюмом, цукатами и орехами.
Выкладывали в марле под гнётом в виде "горки” с крестом. На стол подавалась только в кругу "своих”.

Храм — с опаской, но с верой

Храмы были под надзором. На Пасху туда шли ночью, молча, без огоньков, чтобы "не заметили”. Особенно это касалось крупных городов. Но утром возле церквей уже стояли бабушки с корзинками, чтобы "освятить, как в детстве”.

Пасха как семейный день

Даже если не шли в церковь, воскресенье было особенным:

  • На столе — яйца, кулич, мясо, сыр
  • За окном — весна
  • В сердце — память о том, что праздник жив, даже если его не видно.

Пасха в СССР была праздником в тени, но не в забвении. Она жила в бабушкиных рецептах, в запахе куличей по ночам, в крашенках, сделанных с любовью, и в тихом "Христос воскрес” на кухне, когда никто не слышит. Потому что свет всегда пробивается — даже сквозь бетон и идеологию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Пасха в СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Сейчас читают
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Что делают пантера и собака в туалете на два квадратных метра
Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Эволюция на практике: как условия среды меняют ДНК паразитов Vickermania
Меняешь масло по регламенту: в некоторых машинах это прямой путь к капитальному ремонту
12 апреля: День космонавтики, Синий платочек и Судьба человека
Пасхальные традиции в СССР: как праздновали вопреки запретам
Больше – не значит лучше: как лишние подходы могут мешать вашему прогрессу
Как малина может стать звездой вашего сада
400% роста продаж: какая сыворотка для сияющей кожи стала хитом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.