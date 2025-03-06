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Как питаться во время Великого поста? Роспотребнадзор перечислил правила

1:03
Религия

Великий пост в этом году начался 3 марта и закончится 19 апреля. Об основных принципах питания в этот период рассказали в Роспотребнадзоре.

Блюдо в Великий пост
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Пресс-служба TanukiFamily
Блюдо в Великий пост

По словам экспертов, главное правило поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц.

В меню должны войти растительные продукты: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи и грибы. Это поможет организму разгрузиться, улучшит работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и укрепит иммунитет.

Питаться необходимо регулярно и разнообразно, не стоит пропускать завтраки. В ведомстве советуют включить в меню продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок — цельные злаки и бобовые, пишет "Чемпионат".

Важно, что поститься можно по силам.

"Если у вас проблемы со здоровьем, прежде чем придерживаться поста, проконсультируйтесь со специалистом", — добавили в ведомстве.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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