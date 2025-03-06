Как питаться во время Великого поста? Роспотребнадзор перечислил правила

Великий пост в этом году начался 3 марта и закончится 19 апреля. Об основных принципах питания в этот период рассказали в Роспотребнадзоре.
По словам экспертов, главное правило поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц.
В меню должны войти растительные продукты: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи и грибы. Это поможет организму разгрузиться, улучшит работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и укрепит иммунитет.
Питаться необходимо регулярно и разнообразно, не стоит пропускать завтраки. В ведомстве советуют включить в меню продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок — цельные злаки и бобовые, пишет "Чемпионат".
Важно, что поститься можно по силам.
"Если у вас проблемы со здоровьем, прежде чем придерживаться поста, проконсультируйтесь со специалистом", — добавили в ведомстве.
Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.