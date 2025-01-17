Смыть грехи не получится: в РПЦ рассказали о мифах про купание в проруби

0:51 Your browser does not support the audio element. Религия

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков рассказал, что распространенное мнение о том, что купание в проруби на Крещение поможет смыть грехи — миф.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прорубь на Крещение

"Очень важно, чтобы было внутреннее правильное наполнение человека. Зачем он это делает? Для чего? Если просто так, потому что так все делают, или друзья делают, или потому что есть какой-то миф, что если человек три раза погрузится в купель, то смоются все его грехи — это предубеждение", — цитирует Волкова "Вести Подмосковья".

По его словам, человек должен внутренне хотеть погрузиться в прорубь в этот праздник. Важнее же купания в проруби является посещение храма.

Волков считает, что лучше помолиться и принести покаяние за свои грехи.

Уточнения

Ру́сская правосла́вная це́рковь (сокр. РПЦ, официальное наименование — Ру́сская Правосла́вная Це́рковь, другое официальное наименование — Моско́вский патриарха́т) — автокефальная поместная православная церковь, имеющая пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира.

