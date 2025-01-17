Смыть грехи не получится: в РПЦ рассказали о мифах про купание в проруби

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков рассказал, что распространенное мнение о том, что купание в проруби на Крещение поможет смыть грехи — миф.
"Очень важно, чтобы было внутреннее правильное наполнение человека. Зачем он это делает? Для чего? Если просто так, потому что так все делают, или друзья делают, или потому что есть какой-то миф, что если человек три раза погрузится в купель, то смоются все его грехи — это предубеждение", — цитирует Волкова "Вести Подмосковья".
По его словам, человек должен внутренне хотеть погрузиться в прорубь в этот праздник. Важнее же купания в проруби является посещение храма.
Волков считает, что лучше помолиться и принести покаяние за свои грехи.
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