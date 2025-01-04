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Поздравление с Рождеством 2025— красивые пожелания в стихах, новая проза

2:37
Религия

Впереди светлый праздник Рождества. Мы подготовили для вас подборку теплых и душевных поздравлений. В этом материале вы найдете красивые слова, которые можно легко скопировать и отправить друзьям, близким или коллегам. Пусть ваши пожелания подарят радость и уют каждому, кто их получит! 

Рождество
Фото: Unsplash by Aaron Burden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рождество

Звезда зажглась в ночи святой,
Несет нам радость и покой.
С Рождеством Христовым поздравляю,
Любви и счастья вам желаю!

 
В этот вечер чудный, чистый,
Где звучит мотив речистый,
С Рождеством вас поздравляю,
Света, веры и тепла желаю!

 
Рождество – день добрый, светлый,
Смех звучит в домах приветный.
Мира вам, тепла, заботы,
И чудес, как у природы!

 
В эту ночь Христос родился,
Мир и свет в сердца вселился.
Пусть добро струится в дом,
С Рождеством, с святым днем!

 
Звезда сияет в небесах,
Несет нам радость на крылах.
Пусть счастьем мир ваш наполняется,
И Рождество не забывается!

 
Светлый праздник у дверей,
Пусть же будет мир светлей!
Радость в сердце, в доме – смех,
Пусть хранит вас Бог от всех помех!

 
Пусть ангел вестник Рождества
Придет в ваш дом, несет слова:
О мире, счастье и любви,
Чтоб дни всегда были ясны.

 
В этот праздник, день чудесный,
Пусть звучит мотив небесный.
Рождество пусть принесет
Светлый, радостный восход!

 
В дом ваш стучится Рождество,
Дарит тепло, любовь, добро.
Пусть каждый миг в сердцах живет,
И счастье в гости к вам придет!

 
В эту ночь горит звезда,
Мир приходит навсегда.
Счастья вам и теплоту,
Чудес, что сердцу по нутру.

 
Снег искрится, ангелы поют,
Чудеса в дома к нам вновь идут.
С Рождеством, любви и света,
Пусть исполнится заветное!

 
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С покоем, радостью, добром.
И с верой светлою в душе
Живите счастливо уже!

 
С неба звездный дождь струится,
Свет в окно к вам постучится.
Рождество несет пусть весть –
В жизни счастья много есть!

 
В эту ночь звезда зажглась,
Чудо с нами вновь сбылось.
Свет любви и доброты
Дарит праздник красоты.

 
Рождество пришло к нам в дом,
Все сияет серебром.
Пусть душа поет, ликует,
А мечты пусть торжествуют!

Также мы составили подборку открыток к Рождеству.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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