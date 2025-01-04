Поздравление с Рождеством 2025— красивые пожелания в стихах, новая проза

2:37 Your browser does not support the audio element. Религия

Впереди светлый праздник Рождества. Мы подготовили для вас подборку теплых и душевных поздравлений. В этом материале вы найдете красивые слова, которые можно легко скопировать и отправить друзьям, близким или коллегам. Пусть ваши пожелания подарят радость и уют каждому, кто их получит!

Фото: Unsplash by Aaron Burden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рождество

Звезда зажглась в ночи святой,

Несет нам радость и покой.

С Рождеством Христовым поздравляю,

Любви и счастья вам желаю!



В этот вечер чудный, чистый,

Где звучит мотив речистый,

С Рождеством вас поздравляю,

Света, веры и тепла желаю!



Рождество – день добрый, светлый,

Смех звучит в домах приветный.

Мира вам, тепла, заботы,

И чудес, как у природы!



В эту ночь Христос родился,

Мир и свет в сердца вселился.

Пусть добро струится в дом,

С Рождеством, с святым днем!



Звезда сияет в небесах,

Несет нам радость на крылах.

Пусть счастьем мир ваш наполняется,

И Рождество не забывается!



Светлый праздник у дверей,

Пусть же будет мир светлей!

Радость в сердце, в доме – смех,

Пусть хранит вас Бог от всех помех!



Пусть ангел вестник Рождества

Придет в ваш дом, несет слова:

О мире, счастье и любви,

Чтоб дни всегда были ясны.



В этот праздник, день чудесный,

Пусть звучит мотив небесный.

Рождество пусть принесет

Светлый, радостный восход!



В дом ваш стучится Рождество,

Дарит тепло, любовь, добро.

Пусть каждый миг в сердцах живет,

И счастье в гости к вам придет!



В эту ночь горит звезда,

Мир приходит навсегда.

Счастья вам и теплоту,

Чудес, что сердцу по нутру.



Снег искрится, ангелы поют,

Чудеса в дома к нам вновь идут.

С Рождеством, любви и света,

Пусть исполнится заветное!



Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С покоем, радостью, добром.

И с верой светлою в душе

Живите счастливо уже!



С неба звездный дождь струится,

Свет в окно к вам постучится.

Рождество несет пусть весть –

В жизни счастья много есть!



В эту ночь звезда зажглась,

Чудо с нами вновь сбылось.

Свет любви и доброты

Дарит праздник красоты.



Рождество пришло к нам в дом,

Все сияет серебром.

Пусть душа поет, ликует,

А мечты пусть торжествуют!

Также мы составили подборку открыток к Рождеству.