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Открытки к Рождеству Христова 2025 года — новые и популярные картинки скачать бесплатно

0:40
Религия

Рождество Христово — один из самых светлых и любимых праздников, объединяющий миллионы людей. Традиции празднования могут быть разными, но одна из самых душевных — дарить теплые поздравления родным и близким.

Рождественская открытка
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under public domain
Рождественская открытка

В преддверии праздника мы подготовили для вас подборку самых красивых рождественских открыток и картинок на 2025 год. Их можно бесплатно скачать, отправить через мессенджер или распечатать, чтобы сделать поздравление особенно личным.

Создайте праздничное настроение и поделитесь добрыми словами с теми, кто вам дорог!

Смотрите весь список:

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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