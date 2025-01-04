Открытки к Рождеству Христова 2025 года — новые и популярные картинки скачать бесплатно

Рождество Христово — один из самых светлых и любимых праздников, объединяющий миллионы людей. Традиции празднования могут быть разными, но одна из самых душевных — дарить теплые поздравления родным и близким.
В преддверии праздника мы подготовили для вас подборку самых красивых рождественских открыток и картинок на 2025 год. Их можно бесплатно скачать, отправить через мессенджер или распечатать, чтобы сделать поздравление особенно личным.
Создайте праздничное настроение и поделитесь добрыми словами с теми, кто вам дорог!
Смотрите весь список:
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.