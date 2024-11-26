Как держать Рождественский пост: советы верующим

1:25 Your browser does not support the audio element. Религия

Рождественский пост продлится с 28 ноября до 6 января и закончится праздником Рождества Христова. Какие верующим в этот период нужно соблюдать правила, рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0 Церковь

В это время ограничивать себя нужно не только в еде, но в развлечениях, сосредотачиваясь на духовной жизни.

Что нельзя есть:

Мясные продукты

Яйца

Молочная продукция

Рыба и морепродукты (можно в определенные праздники поста)

Жиры животного происхождения

Людям с ограничениями здоровья можно не соблюдать пост буквально, но нужно сохранять его духовную суть.

Кроме того, в пост нельзя пить алкоголь, посещать шумные вечеринки, смотреть развлекательных шоу. А социальные сети лучше заменить чтением духовной литературы, молитвой. Интимную жизнь тоже нужно ограничить, особенно по средам и пятницам.

"В идеале, конечно, воздержание желательно. Но если его невозможность может привести к чему-то худшему в браке, то лучше этому не следовать. Суть Рождественского поста — в том, чтобы не навредить, а помочь человеку духовно расти", — цитирует священника URA. RU.

В Новый год же он рекомендует устроить скромный семейный вечер, без излишеств в еде и алкоголе.

Уточнения

Рожде́ственский пост (Фили́ппов пост, в просторечии Фили́пповки) — пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции.

