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Как держать Рождественский пост: советы верующим

1:25
Религия

Рождественский пост продлится с 28 ноября до 6 января и закончится праздником Рождества Христова. Какие верующим в этот период нужно соблюдать правила, рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.

Церковь
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0
Церковь

В это время ограничивать себя нужно не только в еде, но в развлечениях, сосредотачиваясь на духовной жизни.

Что нельзя есть:

  • Мясные продукты
  • Яйца
  • Молочная продукция
  • Рыба и морепродукты (можно в определенные праздники поста)
  • Жиры животного происхождения

Людям с ограничениями здоровья можно не соблюдать пост буквально, но нужно сохранять его духовную суть.

Кроме того, в пост нельзя пить алкоголь, посещать шумные вечеринки, смотреть развлекательных шоу. А социальные сети лучше заменить чтением духовной литературы, молитвой. Интимную жизнь тоже нужно ограничить, особенно по средам и пятницам.

"В идеале, конечно, воздержание желательно. Но если его невозможность может привести к чему-то худшему в браке, то лучше этому не следовать. Суть Рождественского поста — в том, чтобы не навредить, а помочь человеку духовно расти", — цитирует священника URA. RU.

В Новый год же он рекомендует устроить скромный семейный вечер, без излишеств в еде и алкоголе.

Уточнения

Рожде́ственский пост (Фили́ппов пост, в просторечии Фили́пповки) — пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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