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Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник

0:59
Религия

Курение — такой же грех, как и суицид. Об этом рассказал Священник Русской православной церкви (РПЦ) Николай Савченко.

Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Эта привычка наносит огромный ущерб здоровью, что может привести к ранней смерти. Курение также превращается в страсть, от которой, как и от греха, очень трудно избавиться.

Он добавил, что человек с сигаретой, вредя своему здоровью, поступает как тот, кто совершил самоубийство, искажая образ Божий.

"В допетровской Руси табак был строжайше запрещен и потому, в частности, старообрядцы, сохранили совершенно жесткое отношение к табакокурению, запрещая курящим не только участвовать в таинствах в церкви, но даже молиться в храм", — цитирует священника Life. Ru.

Он напомнил, что в Советском Союзе больше всего курили совершеннолетние мужчины. Это говорило о том, как борьба против религии приводила к упадку нравственности.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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