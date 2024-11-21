Курение — такой же грех, как и самоубийство, уверен священник

Курение — такой же грех, как и суицид. Об этом рассказал Священник Русской православной церкви (РПЦ) Николай Савченко.
Эта привычка наносит огромный ущерб здоровью, что может привести к ранней смерти. Курение также превращается в страсть, от которой, как и от греха, очень трудно избавиться.
Он добавил, что человек с сигаретой, вредя своему здоровью, поступает как тот, кто совершил самоубийство, искажая образ Божий.
"В допетровской Руси табак был строжайше запрещен и потому, в частности, старообрядцы, сохранили совершенно жесткое отношение к табакокурению, запрещая курящим не только участвовать в таинствах в церкви, но даже молиться в храм", — цитирует священника Life. Ru.
Он напомнил, что в Советском Союзе больше всего курили совершеннолетние мужчины. Это говорило о том, как борьба против религии приводила к упадку нравственности.
Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.