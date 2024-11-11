РПЦ прокомментировала обвинения в шпионаже церкви Швеции

В Русской Православной Церкви прокомментировали обвинения в возможном шпионаже церкви Швеции.
Они касаются храма Казанской иконы Божией Матери в городе Вестеросе. РПЦ считает, что эти обвинения абсурдные и клеветнические.
Ранее Politico, ссылаясь на специалиста по России из Шведского университета обороны, писало, что храм может служить потенциальной базой для сбора информации о местном аэропорте и энергетических объектах. Зампредседателя Отдела внешних церковных связей РПЦ Протоиерей Лищенюк назвал эти обвинения привычными для различных зарубежных приходов Русской церкви.
"Если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются наши зарубежные приходы, то мы понимаем, что есть некий единый источник обвинений и в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет — это абсурдность", — цитирует Лищенюка РИА Новости.
Ру́сская правосла́вная це́рковь — автокефальная поместная православная церковь, имеющая пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира.
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