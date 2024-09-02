Что такое четверговая соль и для чего она нужна

Родители используют четверговую соль, чтобы оградить от бед и сглаза своего ребёнка

1:53 Your browser does not support the audio element. Религия

Мамы зачастую применяют четверговую соль, чтобы защитить от неприятностей, сглаза собственного ребёнка. Кроме того, данный продукт считается оберегом, который способствует укреплению здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Много лет назад четверговая соль являлась сильным оберегом для всего семейства. Считалось, что она приносит здоровье человеку. Её приравнивали к веточкам вербы, которые освятили, или же к святой воде. Способы приготовления её отличались друг от друга. В течение года используемый в русской православной культуре продукт применяли в особенные моменты. Речь идёт о ситуациях, когда её подсыпали в еду больным. Кроме того, её могли высыпать в углы жилого помещения от дурного глаза.

Как сообщает Общественная Служба Новостей, специально приготовленная пищевая соль, которая готовится хозяйками накануне Пасхи, в Чистый четверг, раскладывалась по отдельным маленьким мешочкам. После этого её убирали в плетёное лукошко, в которое кладут продукты для праздничного стола на Пасху, и несли освящать в последний день перед Пасхой — Великую субботу.

Соль не применяли просто так. Этот продукт считался полезным для здоровья, а также способствующим укреплению, сохранению здоровья, излечению от болезни. По этой причине его хранили для особенных случаев.

Мамы применяют эту соль для того, чтобы защитить от неприятностей, сглаза собственного ребёнка. Пакетик с освящённой солью надо было положить под матрас малыша. Родители придерживаются мнения, что закалённая огнём и вымоленная представительницей прекрасного пола четверговая соль может поспособствовать тому, чтобы у ребёнка получилось преодолеть заболевания и чужую зависть.

Уточнения

Четверго́вая соль (чёрная соль) — продукт, используемый в русской православной культуре; соль, приготовленная особым способом в Великий четверг Страстной седмицы.



Сглаз или дурной глаз (диал., арх. призор) — распространённое у многих народов суеверие о вредоносном влиянии взгляда некоторых людей («дурного глаза») или при некоторых обстоятельствах. От сглаза якобы болеют люди и животные, засыхают деревья, постигает неудача. Считался самой распространённой причиной порчи, и назван по способу, которым та «насылается» — буквально «с глаз».



Вели́кая суббо́та (греч. Μεγάλο Σάββατον), Страстна́я суббота — суббота Страстной седмицы, посвящённая воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад, — согласно вероучению большинства христианских конфессий.

