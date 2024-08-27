Узнали, накажет ли Бог за работу в строгий праздник Успения Пресвятой Богородицы

Священник Андрей Постернак допустил работу в праздник Успения Пресвятой Богородицы

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Большой церковный праздник отмечается 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. В этом году он выпал на среду. Pravda.Ru узнала у профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священника Андрея Постернака, как быть православным, вынужденным работать в этот день.

Фото: Pixabay by dimitrisvetsikas1969, PDM

"Это так называемый двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати главных праздников, которые отмечает Русская православная церковь", — пояснил он.

"Это праздник строгий, в этом году он связан с тем, что совпадает со средой, а среда — постный день. Поэтому в Успение положен пост, не строгий — можно есть рыбу, но мясное и молочное вкушать нельзя в этом году", — предупредил батюшка.

"Каких-то специальных предписаний в этот день нет, но как обычно, все стараются быть в этот день в храме, исповедоваться, причащаться, участвовать в таинствах. И самое главное — в храме помолиться Богу и Божьей Матери", — призвал он.

Работать в день, вопреки бытующим предрассудкам, не возбраняется. "Очень часто происходит некая путаница, связанная с тем, что некоторые абсолютизируют этот праздник, говорят о том, что вообще ничего нельзя делать, но речь идёт именно о том, что ничего нельзя делать в то время, когда идет божественная служба. Когда есть праздничные литургии или воскресные литургии, человек начинает заниматься какими-то своими делами, забывает о Боге — вот это действительно нехорошо. И в это время, конечно, трудиться не положено, когда нужно время посвятить Богу. Но если человек сходил в храм, помолился, то после этого можно заниматься своими делами", — объяснил собеседник издания.

Он также дал совет тем, у кого день Успения Пресвятой Богородицы — рабочий. "Тут нет какого-то общего, массового для всех решения, потому что каждый решает для себя этот вопрос сам. Во многих храмах есть, например, ранние божественные литургии, которые начинаются в 7 утра, и люди, как правило, успевают после неё на работу. Например, в нашем храме многие так и поступают — в рабочие дни приходят на ранние литургии", — заметил Андрей Постернак.

"Если по каким-то причинам вообще в храм не удаётся попасть, человеку ничто не мешает помолиться дома, индивидуально. Молитву никто не отменял. Это беседа с Богом, со святыми, которую каждый может совершать", — заключил он.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Постерна́к (род. 18 августа 1973, Москва) — священник Русской православной церкви, историк, преподаватель. Кандидат исторических наук (1999), доктор теологии (2024). Доцент, профессор кафедры всеобщей истории, декан историко-филологического факультета ПСТГУ. Клирик храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе города Москвы.