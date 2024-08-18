Является ли грехом вкушение яблок до Яблочного Спаса 19 августа?

2:50 Your browser does not support the audio element. Религия

Можно ли есть яблоки до освящения в день Преображения?

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

В сборнике богослужебных и аскетических указаний, известном как Типикон, говорится, что монахам нельзя есть плоды до их освящения в день Преображения Господня. За нарушение этого правила нерадивым монахам предписывается не есть виноград и яблоки до 14 сентября.

Важно отметить, что это правило относится в основном к монахам и не касается мирян. Однако некоторые духовники распространяют его на своих духовных чад. Почему так происходит?

В Ветхом Завете существовала традиция благодарить Бога за все дары, которые Он ниспосылает. Если крестьянин получал большой урожай, он приносил часть его в жертву. Скотовод, у которого увеличивалось поголовье скота, приводил лучшее животное из своих стад и тоже приносил его в жертву. Рыбак, торговец или ремесленник, получив хороший доход, стремились отблагодарить Господа за успешно завершённое дело. И в этом не было никакой мистики — щедрые приношения не обеспечивали людям "благосклонность" Бога. Они воспитывали в людях чувство благодарности, которое является важнейшей составляющей любой развитой религии и любых межличностных отношений.

В старину, когда христианская цивилизация была в основе своей аграрной, существовали различные чины освящения. Сейчас они во многом позабыты. В наши дни Церковью торжественно освящаются только мёд, душистые травы и виноград. Мёд и травы — 14 августа, виноград — 19 августа. Именно в эту пору в Малой Азии и Палестине в старину начинался сбор этих продуктов. Яблоки стали освящать гораздо позже и исключительно в русских странах — на севере Польши и Украины, в Беларуси и России. В этих регионах яблоки стали "заменителем" винограда, который просто не родил в этой климатической зоне.

Воздержание от вкушения плодов до их освящения — это реализация неписаного принципа "сначала — Богу, потом — нам" и напоминание о том, Кто является настоящим Хозяином вселенной.

В то же время профессор Алексей Осипов подчёркивает, ссылаясь на святых отцов, что грех есть "рана, которую человек наносит своей душе", и в связи с этим сомнительно, чтобы вкушение яблока вредило душе.

Сам Иисус Христос сказал относительно пищевых предписаний религиозного Закона:

"И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека".