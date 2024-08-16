Религиозная жизнь в колониях: православие сохраняет лидерство, но крещения редки

В нижегородских колониях снижается количество крещений среди заключенных

В нижегородских колониях в течение года крестятся в среднем пять-семь заключенных, об этом сообщил Алексей Калугин, руководитель отдела по тюремному служению местной епархии. Он отметил, что массовые крещения, характерные для мест лишения свободы, происходили 20-30 лет назад, а в настоящее время подобные случаи стали редкостью.

Фото: www.flickr.com by Нинара, CC BY 2.0

Калугин также добавил, что около 90% нижегородских заключенных считают себя православными, при этом около 10% из них регулярно посещают храмы.

Среди представителей других конфессий мусульмане составляют примерно 5%, и один заключенный отнес себя к иудеям, сообщает newsnn.ru.