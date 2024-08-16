О чём пророчествовал преподобный Серафим Саровский?

Преподобный Серафим предвидел, что перед концом мира верные христиане лишатся благодати Божией, но это пройдёт быстро. После этого Господь явится во славе в окружении святых ангелов, и начнётся проповедь о всемирном покаянии.
Преподобный также говорил о буре в Саровском лесу, которая повалит много деревьев. Это предсказание сбылось. Ещё он предвидел, что офицер, пришедший к нему, станет участником заговора декабристов.
Преподобный Серафим учил важности умной сердечной молитвы и Иисусовой молитвы. Он говорил, что добродетель — это не груша, которую можно сразу съесть. Также он предостерегал от женщин, которые могут стать рабами сатаны, и советовал не обращать внимания на клевету и напраслину.
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