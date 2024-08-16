О чём пророчествовал преподобный Серафим Саровский?

0:49 Your browser does not support the audio element. Религия

Преподобный Серафим предвидел, что перед концом мира верные христиане лишатся благодати Божией, но это пройдёт быстро. После этого Господь явится во славе в окружении святых ангелов, и начнётся проповедь о всемирном покаянии.

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Преподобный также говорил о буре в Саровском лесу, которая повалит много деревьев. Это предсказание сбылось. Ещё он предвидел, что офицер, пришедший к нему, станет участником заговора декабристов.

Преподобный Серафим учил важности умной сердечной молитвы и Иисусовой молитвы. Он говорил, что добродетель — это не груша, которую можно сразу съесть. Также он предостерегал от женщин, которые могут стать рабами сатаны, и советовал не обращать внимания на клевету и напраслину.