В редакции журнала "Фома" рассказали анекдот про пост и пельмени

В редакции православного журнала "Фома" рассказали следующий анекдот о пельменях и посте в контексте Успенского поста, который длится 2 недели, но по строгости устава соответствует Великому посту (не вкушается ни мясное, ни молочное, ни рыба, но только пища с растительным маслом по выходным, а по будням и без растительного масла).
— Батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли в пост есть пельмени, если я нахожусь в командировке? Мы ездим на завод, и в местной столовой нас в основном кормят пельменями.
— Давайте порассуждаем. Вы сейчас в пути, то есть путешествуете. Вы едете в командировку, чтобы заработать деньги для своей семьи, а не потратить их. Давайте подумаем, что для вас это не нарушение поста, а вынужденная мера. Когда вы вернётесь домой, вы сможете поститься, как обычно.
— Да, понятно. Спасибо! Тогда я хочу покаяться в том, что мне нравится ездить в командировки во время поста.
О, как верно подмечено! Внутреннее состояние человека, склонность ко греху, необходимость вырвать корень греха, услаждение грехом — всё это происходит из-за самолюбия. Грех — это уже результат движения сердца в сторону греха.
Печально, что большинство верующих людей до сих пор полагают главным показателем поста соблюдение диетических ограничений, а не духовное трезвение и воздержание.
"Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою" (Матф. 6,16)
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.