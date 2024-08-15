В редакции журнала "Фома" рассказали анекдот про пост и пельмени

Анекдот про пост и пельмени

1:48 Your browser does not support the audio element. Религия

В редакции православного журнала "Фома" рассказали следующий анекдот о пельменях и посте в контексте Успенского поста, который длится 2 недели, но по строгости устава соответствует Великому посту (не вкушается ни мясное, ни молочное, ни рыба, но только пища с растительным маслом по выходным, а по будням и без растительного масла).

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

— Батюшка, скажите, пожалуйста, можно ли в пост есть пельмени, если я нахожусь в командировке? Мы ездим на завод, и в местной столовой нас в основном кормят пельменями. — Давайте порассуждаем. Вы сейчас в пути, то есть путешествуете. Вы едете в командировку, чтобы заработать деньги для своей семьи, а не потратить их. Давайте подумаем, что для вас это не нарушение поста, а вынужденная мера. Когда вы вернётесь домой, вы сможете поститься, как обычно. — Да, понятно. Спасибо! Тогда я хочу покаяться в том, что мне нравится ездить в командировки во время поста.

О, как верно подмечено! Внутреннее состояние человека, склонность ко греху, необходимость вырвать корень греха, услаждение грехом — всё это происходит из-за самолюбия. Грех — это уже результат движения сердца в сторону греха.

Печально, что большинство верующих людей до сих пор полагают главным показателем поста соблюдение диетических ограничений, а не духовное трезвение и воздержание.