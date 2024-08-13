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Православные жители Танзании теперь могут служить Литургию и читать Библию на родном языке

Продолжение апостольской миссии: Библия теперь доступна на африканском языке суахили
1:29
Религия

Теперь православные жители Танзании смогут совершать богослужения на родном языке.

Продолжение апостольской миссии: Библия теперь доступна на африканском языке суахили
Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина, тексты богослужений суточного круга были переведены на язык суахили. Переводом занимался студент Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Захария (Мулингва), который является гражданином Танзании.

После завершения перевода служебники на суахили были напечатаны в Курске при содействии помощника экзарха по религиозному образованию и катехизации, протоиерея Тигрия Хачатряна.

"В дни летних каникул отец Захария вернулся в Танзанию. 3 и 4 августа студент посетил приход святителя Николая Чудотворца в округе Иринга и образовательный центр г. Кисараве, где передал служебники и принял участие в богослужениях", — отмечается в сообщении.

Отец Захария поделился с местным духовенством своими знаниями и опытом совершения богослужений в соответствии с традицией Русской Православной Церкви. Подчеркивается, что "впервые священнослужители и прихожане приходов Экзархата в Танзании получили возможность совершить суточный круг богослужений на родном языке".

В православной церкви с древнейших времён в отличие от католической церкви приветствовался перевод Священного Писания на национальные языки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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