Православные жители Танзании теперь могут служить Литургию и читать Библию на родном языке

Продолжение апостольской миссии: Библия теперь доступна на африканском языке суахили

1:29 Your browser does not support the audio element. Религия

Теперь православные жители Танзании смогут совершать богослужения на родном языке.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина, тексты богослужений суточного круга были переведены на язык суахили. Переводом занимался студент Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Захария (Мулингва), который является гражданином Танзании.

После завершения перевода служебники на суахили были напечатаны в Курске при содействии помощника экзарха по религиозному образованию и катехизации, протоиерея Тигрия Хачатряна.

"В дни летних каникул отец Захария вернулся в Танзанию. 3 и 4 августа студент посетил приход святителя Николая Чудотворца в округе Иринга и образовательный центр г. Кисараве, где передал служебники и принял участие в богослужениях", — отмечается в сообщении. Отец Захария поделился с местным духовенством своими знаниями и опытом совершения богослужений в соответствии с традицией Русской Православной Церкви. Подчеркивается, что "впервые священнослужители и прихожане приходов Экзархата в Танзании получили возможность совершить суточный круг богослужений на родном языке".

В православной церкви с древнейших времён в отличие от католической церкви приветствовался перевод Священного Писания на национальные языки.