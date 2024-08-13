Православные жители Танзании теперь могут служить Литургию и читать Библию на родном языке

Теперь православные жители Танзании смогут совершать богослужения на родном языке.
По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина, тексты богослужений суточного круга были переведены на язык суахили. Переводом занимался студент Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Захария (Мулингва), который является гражданином Танзании.
После завершения перевода служебники на суахили были напечатаны в Курске при содействии помощника экзарха по религиозному образованию и катехизации, протоиерея Тигрия Хачатряна.
"В дни летних каникул отец Захария вернулся в Танзанию. 3 и 4 августа студент посетил приход святителя Николая Чудотворца в округе Иринга и образовательный центр г. Кисараве, где передал служебники и принял участие в богослужениях", — отмечается в сообщении.
Отец Захария поделился с местным духовенством своими знаниями и опытом совершения богослужений в соответствии с традицией Русской Православной Церкви. Подчеркивается, что "впервые священнослужители и прихожане приходов Экзархата в Танзании получили возможность совершить суточный круг богослужений на родном языке".
В православной церкви с древнейших времён в отличие от католической церкви приветствовался перевод Священного Писания на национальные языки.
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