Отец Павел Великанов рассказал о христианской любви и аспектах воспитания этого чувства

Священник рассказал, почему так трудно возлюбить ближнего

Почему так сложно любить других? В Евангелии сказано:

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

"Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин 13:34-35).

Если Сам Господь требует этого, то в чём же проблема?

Протоиерей Павел Великанов поделился своим ответом с редакцией журнала "Фома".

Он полагает, что основным препятствием на пути к любви к ближнему является эгоизм.

"Основное препятствие на пути к любви — конечно, сам человек. В своей любви он чаще всего ищет своего".

Однако о. Павел предлагает пересмотреть и мирское представление о "возвращении" положительных и негативных эмоций и любить ближнего не столько ради мира в семье, сколько ради исполнения Божьей воли и исполнения Божественного замысла.

"Почему с точки зрения мирской в семье должны быть мир, спокойствие, уважение друг к другу? Потому, что это всегда возвращается к тебе же самому. То есть, провоцируя напряжение, что-то некомфортное, ты, в конце концов, делаешь плохо самому себе. Но как говорит апостол Павел, истинная любовь не ищет своего — даже "опосредованного", в виде возвращения отданного некогда тобой добра. Нужно искать другое, а именно — волю Божию, и стремиться реализовать тот Божественный замысел, который есть в отношении каждого человека".

Но даже в стремлении помочь другим людям мы иногда склонны подменять волю Божью собственными представлениями о том, что будет хорошо для них. Особенно это заметно во взаимоотношениях родителей и детей.

У каждого родителя есть своё видение того, как лучше поступить, и это видение часто формируется под влиянием собственных нереализованных желаний и фантазий, а иногда и практических интересов. Когда родитель начинает навязывать ребёнку свои представления о жизни, это, конечно, не проявление любви, а скорее попытка найти своё место в мире.

А когда человек ищет не своей выгоды, а Божьей воли, он очень осторожно и трепетно относится к любым серьёзным решениям. Ведь он не знает, действительно ли это его желание, или же в этом есть замысел Божий.

Протоиерей уверен, что любовь требует постоянного труда и работы над собой, и наличие большого количества проблемных ситуаций связано с отсутствием навыка деятельной любви.