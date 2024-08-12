Как быть, если священник на исповеди требует интимных подробностей грехов?

Профессор Алексей Осипов: "Священник не может требовать отчёта о плотских грехах"

1:09 Your browser does not support the audio element. Религия

Как быть, если священник требует от вас детального рассказа о ваших плотских грехах? Об этом рассказывает профессор и богослов Алексей Осипов.

Фото: ru.wikipedia.org by Водник, CC BY-SA 3.0

Он рассказал случай из практики, когда священник не допустил девушку к причастию, потому что она не смогла вспомнить все свои грехи за последние пять лет. Однако требование подробной исповеди — это не совсем православная традиция, скорее, оно напоминает католический подход.

Священник должен помочь вам очистить свою душу, а не требовать от вас отчёта о грехах. Если вы начнёте перечислять детали, это может привести к недопониманию и даже кощунству.

Святые отцы советуют называть плотские грехи без подробностей, чтобы не смущать ни себя, ни священника. Помните, что священники тоже люди, и требовать от них деталей о ваших грехах — это неправильно.

В свою очередь, если священник ведёт исповедь неподобающим образом, желает вникнуть из нездорового интереса в обстоятельства интимной жизни, то не будет грехом отказаться от исповеди и обратиться к другому священнику.