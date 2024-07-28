Патриарх Константинопольский и США планируют насильственный захват монастыря на Афоне

Монастырь Эсфигмен может быть захвачен при поддержке США

0:58 Your browser does not support the audio element. Религия

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Балашов, выразил озабоченность возможностью насильственного захвата мятежного монастыря Эсфигмен на священной горе Афон с участием Соединенных Штатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Саша Шљукић, CC BY 3.0

По его мнению, патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в Госдепе США для давления на греческие власти с целью установления контроля над монастырем, сообщает argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Балашов утверждает, что применение насилия стало для патриарха Варфоломея обычной практикой.

Специалист по церковным отношениям и греческий журналист Александрос Стефанопулос сообщил, что введены полицейские силы для выселения "старого братства" из монастыря. Игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал к предотвращению полицейского захвата, заявив, что монахи готовы защищать свою обитель.