Священник дал ясное толкование видениям при клинической смерти: загробная жизнь существует

Священник назвал видения при клинической смерти доказательством загробной жизни

Клиническая смерть — это состояние, при котором останавливается дыхание и сердцебиение, а функции нервной системы угасают.

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Обычно клиническая смерть длится несколько минут, после чего наступает необратимая биологическая смерть. Однако своевременные реанимационные меры могут спасти человека.

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, часто включают ощущения покидания тела, видения света в конце тоннеля, встречи с духовными сущностями и слышание разговоров окружающих. Ученые объясняют эти видения галлюцинациями из-за нехватки кислорода в мозгу, тогда как священнослужители видят в них доказательства загробной жизни. Обсуждения таких видений начались во второй половине XX века, когда появились книги, описывающие околосмертный опыт, сообщает Общественная Служба Новостей.

Православный священник Николай Савченко считает эти видения свидетельством существования души, которая может покидать тело и возвращаться в него. Видения различаются в зависимости от культурного и национального происхождения людей и не предопределяют окончательную судьбу души. Душа возвращается в тело, когда оно оживает после клинической смерти.