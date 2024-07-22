Талгат Таджуддин посетит Оренбургскую область в рамках юбилея духовного управления мусульман

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин откроет две новые мечети в Оренбуржье

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин посетит Оренбургскую область, где откроет две новые мечети и примет участие в Съезде делегатов от каждой мусульманской организации региона. 24 июля Таджуддин проведет церемонию открытия мечетей, встретится с имамами и произнесет напутственные слова.

Фото: flickr by Маттиас Ромберг, CC BY 2.0

В рамках 30-летнего юбилея Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области запланирована его встреча с губернатором Денисом Паслером.

В 2022 году Талгат Таджуддин уже посещал регион и открыл мечеть в Абдулинском городском округе, сообщает 56orb.ru.