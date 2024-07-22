Талгат Таджуддин посетит Оренбургскую область в рамках юбилея духовного управления мусульман

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин посетит Оренбургскую область, где откроет две новые мечети и примет участие в Съезде делегатов от каждой мусульманской организации региона. 24 июля Таджуддин проведет церемонию открытия мечетей, встретится с имамами и произнесет напутственные слова.
В рамках 30-летнего юбилея Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области запланирована его встреча с губернатором Денисом Паслером.
В 2022 году Талгат Таджуддин уже посещал регион и открыл мечеть в Абдулинском городском округе, сообщает 56orb.ru.
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