Священник разоблачил сатанинскую угрозу на фронте: киевский режим против икон

Священник рассказал о том, как Украина ведёт борьбу против православных святынь

1:08 Your browser does not support the audio element. Религия

Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской и Невинномысской епархии священник Владислав Сулейманов заявил, что на фронтах СВО ведется борьба с открытыми сатанистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что представители Украины открыто противостоят устоявшимся святыням Руси, что показывает правильность выбранного пути России в сохранении своей культуры и истории.

Сулейманов подчеркнул, что противники отменяют почитание икон, таких как икона Пресвятой Богородицы. Он назвал это лукавством и добавил, что украинская сторона разрушает храмы, монастыри, попирает иконы, а также убивает или заключает под стражу священнослужителей. В то время как Россия восстанавливает храмы, устанавливает поклонные кресты и содействует восстановлению православной веры на освобожденных территориях.

Напомним, что ПЦУ отказалась почитать Казанскую, Иверскую и Семистрельную иконы Пресвятой Богородицы, что объяснялось их связью с Россией и Русской Православной Церковью.