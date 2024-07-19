Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской и Невинномысской епархии священник Владислав Сулейманов заявил, что на фронтах СВО ведется борьба с открытыми сатанистами.
Он отметил, что представители Украины открыто противостоят устоявшимся святыням Руси, что показывает правильность выбранного пути России в сохранении своей культуры и истории.
Сулейманов подчеркнул, что противники отменяют почитание икон, таких как икона Пресвятой Богородицы. Он назвал это лукавством и добавил, что украинская сторона разрушает храмы, монастыри, попирает иконы, а также убивает или заключает под стражу священнослужителей. В то время как Россия восстанавливает храмы, устанавливает поклонные кресты и содействует восстановлению православной веры на освобожденных территориях.
Напомним, что ПЦУ отказалась почитать Казанскую, Иверскую и Семистрельную иконы Пресвятой Богородицы, что объяснялось их связью с Россией и Русской Православной Церковью.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.