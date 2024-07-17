Запретная тема: почему Православная церковь против кремации

Священник Савченко: можно ли православным кремировать усопших

1:44 Your browser does not support the audio element. Религия

Православному верующему не рекомендуется указывать в завещании на кремацию своего тела, так как это не соответствует христианской погребальной традиции и может выразить пренебрежительное отношение к своему ушедшему телу.

Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc, CC BY-SA 4.0

Это сравнивается с преданием греху еще живого человека, который разрушает себя через алкоголь и наркотики. Тем не менее, в современной церкви кремация, хотя и не рекомендуема, не рассматривается как тяжкий грех, и кремированных также отпевают и не осуждают, сообщает Общественная Служба Новостей.

Священник Николай Савченко из Храма святителя Петра в Москве подчеркнул, что в христианстве традиционным способом погребения является предание тела земле. Он отметил, что кремация, как практика, свойственная не христианским, а языческим верованиям, хотя признал, что случаи, когда человек погибает в пожаре или утонул, не снижают его духовную ценность по сравнению с теми, кто был похоронен в земле.

Исторически кремация вызывала неодобрение в православной церкви, особенно после ее распространения в начале XX века. С тех пор отношение к ней стало более лояльным, однако до сих пор считается, что традиционное захоронение в земле является предпочтительным. Савченко подчеркнул, что кремация не останавливает Бога от воскрешения тел в день Суда, но все же стоит относиться к телу с должным уважением как к дару от Бога.

Священнослужитель также отметил, что кремация часто становится выбором из-за финансовых трудностей, но поощряет сохранение средств для проведения достойных похорон в христианском духе.