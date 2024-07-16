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Патриарх Кирилл объявил,что Иоанн IV Грозный не может быть причислен к лику святых

Патриарх Кирилл заявил, что канонизация Ивана Грозного невозможна

1:02
Религия

Патриарх Кирилл сообщил, что некоторые представители патриотических сил буквально требуют канонизации Ивана Грозного. Однако он подчеркнул, что это совершенно невозможно.

Патриарх Кирилл заявил, что канонизация Ивана Грозного невозможна
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что первый русский царь совершил страшное преступление, приказав убить митрополита Филиппа. Поэтому вопрос о его канонизации закрыт.

Он также добавил, что это не означает, будто исторические заслуги Ивана Грозного не ценятся. Однако политическая миссия не может быть причиной для его канонизации.

Иоанн IV Грозный был кайне противоречивой личностью: наряду с фанатичной религиозностью он действительно допускал расправы над деятелями Церкви и кощунства. При этом он неоднократно раскаивался в содеянном, жертвовал щедрые пожертвования за помин души убиенных. Одним словом, необходимой для святого человека стабильности в доброделании у него не наблюдалось. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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