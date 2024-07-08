В Дагестане муфтий распустил нелояльный отдел фетв

0:43 Your browser does not support the audio element. Религия

Духовное управление мусульман Дагестана объявило о закрытии отдела фетв, который недавно выпустил фетву о временном запрете на ношение никаба.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

"Сегодня муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев провёл собрание с работниками отдела фетв и примирения, — говорится в сообщении. — Было решено закрыть отдел фетв, поскольку он не успевает за изменениями в обществе. Муфтий также сообщил, что в ближайшие дни будут внесены дальнейшие изменения в структуру духовного управления".

Причиной недовольства муфтия могло быть вызвано тем, что отдел фетв изначально пытался саботировать решение о запрете никабов в Дагестане.