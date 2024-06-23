Православные верующие отмечают Троицу

Троица: День Рождения Церкви

2:36 Your browser does not support the audio element. Религия

В пятидесятый день по Пасхе, в этом году 23 июня, православные отмечают День Святой Троицы, когда Святой Дух сошёл на апостолов, и они получили способности благовествовать на иных языках, а также дары благовествования.

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"При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились."(Деян. II: 1 — 8)

Поначалу иудеи пытались представить случившееся как результат действия алкоголя, но апостол Пётр выступил с проповедью об Иисусе Христе и Его миссии по спасению человечества. Эта проповедь тронула сердца слушавших, и уже в первый день к Церкви присоединились до 3000 человек.

Сошествие Святого Духа было предвозвещено как в Ветхом Завете, так и Иисусом Христом, Который перед Вознесением обещал, что по прошествии нескольких дней на апостолов сойдёт Святой Дух, и они облекутся благодатью свыше.

Чудодейственная сила Святого Духа проявляется уже в самом тексте Нового Завета. Если даже после Воскресения Христа апостолы укрываются в горницах за закрытыми дверями "страха ради иудейска", или уединяются вдали от городов, то теперь они открыто благовествуют и проповедуют Евангелие. Теперь они получают дары исцеления, воскрешения мёртвых, пророчества, а также свободу управления христианской общиной: то есть уже сами определяют, куда им идти проповедовать, как точнее формулировать догматы. Но всё это они делают только укрепляемые благодатью Святого Духа.

Каждый христианин при крещении получает залог благодати Святого Духа, Который может быть подобно зерну развиться в полноценный плод, или остаться в зачаточном состоянии в зависимости от духовного выбора самого человека.