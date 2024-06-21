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Анджей Дуда осудил решение министра образования Польши о сокращении уроков религии в школах

Президент Польши выступил против уменьшения количества уроков религии в школах

1:06
Религия

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции RadioZET, что он категорически против сокращения количества уроков религии в школах.

Президент Польши выступил против уменьшения количества уроков религии в школах
Фото: commons.wikimedia.org by Jallinson01 is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Недавно министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила о решении сократить количество уроков религии с двух до одного в неделю. Анджей Дуда выразил своё несогласие с этим решением, подчеркнув, что такие меры являются ошибочными и могут иметь негативные последствия. Он опасается, что правительство сначала сократит количество уроков, а затем может полностью исключить религию из школьной программы, сообщает "argumenti.ru".

Президент Польши считает, что сокращение уроков религии может привести к тому, что в будущем и оставшийся один час будет поставлен под сомнение и, возможно, отменён.

"Пока останется один час, а потом окажется, зачем нам этот один час", — сказал Анджей Дуда, выражая своё беспокойство по поводу возможного полного исчезновения религиозного образования из школьной программы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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