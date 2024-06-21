Анджей Дуда осудил решение министра образования Польши о сокращении уроков религии в школах

Президент Польши выступил против уменьшения количества уроков религии в школах

1:06 Your browser does not support the audio element. Религия

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции RadioZET, что он категорически против сокращения количества уроков религии в школах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jallinson01 is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Недавно министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила о решении сократить количество уроков религии с двух до одного в неделю. Анджей Дуда выразил своё несогласие с этим решением, подчеркнув, что такие меры являются ошибочными и могут иметь негативные последствия. Он опасается, что правительство сначала сократит количество уроков, а затем может полностью исключить религию из школьной программы, сообщает "argumenti.ru".

Президент Польши считает, что сокращение уроков религии может привести к тому, что в будущем и оставшийся один час будет поставлен под сомнение и, возможно, отменён.