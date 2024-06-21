Анджей Дуда осудил решение министра образования Польши о сокращении уроков религии в школах

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции RadioZET, что он категорически против сокращения количества уроков религии в школах.
Недавно министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила о решении сократить количество уроков религии с двух до одного в неделю. Анджей Дуда выразил своё несогласие с этим решением, подчеркнув, что такие меры являются ошибочными и могут иметь негативные последствия. Он опасается, что правительство сначала сократит количество уроков, а затем может полностью исключить религию из школьной программы, сообщает "argumenti.ru".
Президент Польши считает, что сокращение уроков религии может привести к тому, что в будущем и оставшийся один час будет поставлен под сомнение и, возможно, отменён.
"Пока останется один час, а потом окажется, зачем нам этот один час", — сказал Анджей Дуда, выражая своё беспокойство по поводу возможного полного исчезновения религиозного образования из школьной программы.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.