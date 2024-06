Папа Римский Франциск встретится с Зеленским и мировыми лидерами на саммите G7

Your browser does not support the audio element.

Папа Римский Франциск встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication