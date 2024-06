Вознесение — праздник, открывающий путь на Небо

Сегодня, 13 июня 2024 года, Православная церковь празднует Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного года. Считается, что с Вознесения начинается переход весны к лету.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International