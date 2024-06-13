Вознесение — праздник, открывающий путь на Небо

Сегодня православные отмечают Вознесение Господне

Сегодня, 13 июня 2024 года, Православная церковь празднует Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного года. Считается, что с Вознесения начинается переход весны к лету.

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Об этом церковном празднике Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— С праздником, дорогие друзья!

Сегодня Православная церковь празднует День Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. День этот важный и интересный для каждого из нас, для каждого православного христианина.

Случился он на 40-й день после Воскресения Господа. Господь не раз являлся своим ученикам, говорил с ними, приветствовал их словами "Миру вам", объяснял им то, что Он ещё увидит их и они увидятся с Ним. И настал тот момент, когда Он вывел их, как говорится в Евангелии, из Иерусалима и на горе Елеон вознёсся на небеса, говоря им следующие слова:

"Находитесь в Иерусалиме, дам вам Духу утешить себя".

В этот момент, наверное, у многих учеников было огромное смятение и непонимание, что же должно произойти. Но Господь укрепил их этими словами и укрепит их ещё дальше Духом Святым, который снизойдёт на них уже совсем скоро, через несколько дней, и они

смогут говорить на разных языках,

обретут полную, крепкую веру в то, что они делают, и что должны делать,

и пойдут проповедовать всему миру.

Для нас же, православных христиан, этот праздник означает очень интересный момент. До этого момента практически никто не знал, где будем находиться мы после нашей смерти. Есть только один пророк Илья, который в теле своём был взят на небеса, но никто не знает, где он находился, с кем он был и с кем он пребывал.

И Господь наш Иисус Христос показывает нам возможность во плоти находиться перед лицом Господа в раю среди ангелов и архангелов. И каждый из нас теперь знает, что это возможно.

Нам же, дорогие братья и сестры, это ещё одно напоминание того, какой жизнью мы можем жить — жизнью мирской, обычной, стандартной или же жизнью высокой, духовой, нравственной, которая приведёт нас к разным завершениям нашей земной жизни: или же в раю среди праведников, или же среди грешников в аду.

Поэтому каждому стоит задуматься, особенно в этот день, и вспомнить, что это начало всех начал с того времени, когда действительно мы с вами начали понимать, что не всё так просто в нашей жизни.

Ещё раз вас поздравляю с сегодняшним днем! С праздником! Всем хочу пожелать терпения, здравия и, самое главное, разумности в наших делах и поступках. Без неё мы не сможем никуда продвинуться. С Богом, дорогие братья и сестры!

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