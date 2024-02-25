От Киево-Печерской Лавры требуют передать передать мощи из Ближних пещер

Киево-Печерская лавра: власти изымают мощи Ильи Муромца

1:15 Your browser does not support the audio element. Религия

Глава музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко объявил монахам Украинской православной церкви (УПЦ) в лавре, что с 27 февраля 2024 года на ее территории начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).

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По информации союза, монахи получили указанное письмо после отказа содействовать богослужению Православной церкви Украины в Ближних пещерах 24 февраля 2024 года, в котором должен был принимать участие архиепископ Вышгородский Агапит из ПЦУ, на основании того, что УПЦ и ПЦУ не находятся в евхаристическом единстве.

На территории Киево-Печерской лавры находятся мощи канонизированных послушников монастыря: 73 в Ближних пещерах, 49 в Дальних пещерах. Считается, что там находятся мощи богатыря Ильи Муромца и летописца Нестора.

Ранее юристы Свято-Успенской Киево-Печерской лавры направили в Печерское управление полиции ГУНП в г. Киеве сообщение о совершении уголовного преступления генеральным директором заповедника.