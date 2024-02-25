От Киево-Печерской Лавры требуют передать передать мощи из Ближних пещер

Глава музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко объявил монахам Украинской православной церкви (УПЦ) в лавре, что с 27 февраля 2024 года на ее территории начнет работу комиссия по возвращению культурных ценностей, которые находятся в Ближних пещерах, говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).
По информации союза, монахи получили указанное письмо после отказа содействовать богослужению Православной церкви Украины в Ближних пещерах 24 февраля 2024 года, в котором должен был принимать участие архиепископ Вышгородский Агапит из ПЦУ, на основании того, что УПЦ и ПЦУ не находятся в евхаристическом единстве.
На территории Киево-Печерской лавры находятся мощи канонизированных послушников монастыря: 73 в Ближних пещерах, 49 в Дальних пещерах. Считается, что там находятся мощи богатыря Ильи Муромца и летописца Нестора.
Ранее юристы Свято-Успенской Киево-Печерской лавры направили в Печерское управление полиции ГУНП в г. Киеве сообщение о совершении уголовного преступления генеральным директором заповедника.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.