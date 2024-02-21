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Патриарх Кирилл потребовал от священников не лишать воинов из зоны СВО Причастия

Патриарх Кирилл запретил священникам отказывать бойцам из СВО в Причастии

1:04
Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил священникам отказывать бойцам из зоны СВО в Причастии.

Патриарх Кирилл запретил священникам отказывать бойцам из СВО в Причастии
Фото: Вадим Савицкий

Бойцы, возвращающиеся в отпуска, или отслужившие срок контракта, иногда сталкиваются с тем, что священники не допускают их к Причастию по причине их участия в военных действиях и, как следствие, в убийстве людей, пусть и вынужденном. Действительно, согласно древним каноническим правилам, воин после участия в боевых действиях мог быть не допускаем до Причастия. Однако ни в Византии, ни в России это правило никогда не применялось. Более того, полковые и корабельные священники Имперской эпохи могли причащать раненых непосредственно на поле боя. 

Таким образом, Патриарх Кирилл призывает священников не проявлять "ревности не по разуму", тем более что Причастие есть главное Таинство Церкви и по сути запрет на Причащение в полевых условиях и для бойцов из зоны боевых действий может нивелировать духовную миссию Церкви, окормляющей защитников Отечества и укрепляющей их духовно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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