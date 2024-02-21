Патриарх Кирилл потребовал от священников не лишать воинов из зоны СВО Причастия

Патриарх Кирилл запретил священникам отказывать бойцам из СВО в Причастии

1:04 Your browser does not support the audio element. Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил священникам отказывать бойцам из зоны СВО в Причастии.

Фото: Вадим Савицкий

Бойцы, возвращающиеся в отпуска, или отслужившие срок контракта, иногда сталкиваются с тем, что священники не допускают их к Причастию по причине их участия в военных действиях и, как следствие, в убийстве людей, пусть и вынужденном. Действительно, согласно древним каноническим правилам, воин после участия в боевых действиях мог быть не допускаем до Причастия. Однако ни в Византии, ни в России это правило никогда не применялось. Более того, полковые и корабельные священники Имперской эпохи могли причащать раненых непосредственно на поле боя.

Таким образом, Патриарх Кирилл призывает священников не проявлять "ревности не по разуму", тем более что Причастие есть главное Таинство Церкви и по сути запрет на Причащение в полевых условиях и для бойцов из зоны боевых действий может нивелировать духовную миссию Церкви, окормляющей защитников Отечества и укрепляющей их духовно.