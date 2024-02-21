Ватикан впадает в сатанизм путём отрицания христианских догм

РПЦ резко осудила решения по однополым бракам Ватикана как антихристианские

1:27 Your browser does not support the audio element. Религия

РПЦ признала решения Ватикана касательно пересмотра запрета на благословение и участие в таинствах "резким отходом от христианского нравственного учения".

Фото: cyprus-mail.com

В 2023 году папа Римский Франциск I одобрил допущение к таинствам гомосексуалистов и стал давать им благословения. Так при личной встрече с женщинами нетрадиционной ориентации он сам благословил их и назвал "дочерьми Бога". Профессор МДА Алексей Осипов прокомментировал этот факт как проявление сатанизма в современном католическом верховном управлении, поскольку это открытое выступление против догм Нового Завета.

Строгий запрет на гомосексуальные отношения неоднократно упоминается в Посланиях апостола Павла, который специально подчёркивал строгость этой нормы, бывшей очевидной у иудеев, но не очевидной для эллинов.

"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют." (1Кор.6:9-10).

Алексей Осипов отметил, что если бы речь шла о раскаивающихся гомосексуалистах, то Церковь могла бы их принимать, но поскольку речь идёт о тех, кто не считает свой образ жизни неправедным, то никакого "пастырского снисхождения" к ним быть не может.