Церковь: прорубь, душ и тазик на Крещение не смоют грехов, вся вода - не святая

Церковь: окунание в прорубь на Крещение не смывает грехов

3:14 Your browser does not support the audio element. Религия

Популярный у прихожан и в соцсетях архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опубликовал ликбез-напоминания к празднику Богоявления (Крещения Господня) — о том, что купания в проруби, принятия душа (даже ледяного) или обливание не смывает грехов, а вся вода в Крещение не становится святой "потому, что праздник".

Фото: Wikimedia Commons/ rian archive

Архиепископ рассказал, что "крещенские купания" в проруби — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, обычай.

"Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии" — делится он.

"Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия (из шуб, толстых золотых цепочек и украшений, и т. д.) и разными другими непотребствами, то это является извращением памяти и грехом"- предупредил батюшка.

Также он напомнил:

Поскольку купание — не церковная практика, а небязательный народный обычай, не стоит лезть в ледяную воду имеющим противопоказания по здоровью (сердце и сосуды, давление, простуда, и т. д.)

Окунуться дома в ванну или облиться ледяной водой из тазика — всегда полезно для чистоты тела и закаливания, но в этом нет никакой связи с праздником Крещения Господня.

В народе есть мнение, что "в канун или сам день праздника Крещения Господня вся вода, во всех водоёмах и даже "из-под крана" освящается — это абсолютно не так. Священник отметил, что "Великое освящение воды — это особое священнодействие… в храмах, когда Бог в ответ на мольбы настоятелей и паствы "ниспосылает Своё благословение воде".

Также архиепископ Савва напомнил, что "освящение воды в канун Крещения Господня и в сам день — одинаковые священнодействия" (в народе часто обсуждается, "какая вода святее").

Священнослужитель попросил читателей "понять и передать другим", что:

Омовение крещенской водой, купание в проруби и даже питьё святой воды — все эти действия сами по себе не очищают от греха, не "омывают" грехи, даже при самой благочестивой обстановке. Благочестивое совершение купания может способствовать лишь правильному внутреннему настрою на исповедь и причащение — "которые и попаляют грехи". Питьё с верой святой воды способствует здоровью, сообщает благодатную помощь <…> а благоговейное употребление святой воды для окропления жилищ и предметов сообщает дому и живущим Божие благословение. Однако "чисто для ритуала", "потому что так принято" этого делать не стоит — как минимум это не принесёт пользы и будет грехом. При этом, окропляя дом, следует (по канону) читать следует читать определённый тропарь — "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи".

Также протоиерей Максим Первозванский рассказал журналистам, что освящённая в храмах на Крещение святая вода "называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня", и хранится в течение года…. по некоторым наблюдениям, она не портится годами".