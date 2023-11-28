Священник Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать Рождественский пост

1:08 Your browser does not support the audio element. Религия

Вчера начался Рождественский пост — период строгих ограничений для православных верующих в подготовке к Рождеству Христову. Священнослужитель Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе отец Филипп Ильяшенко поделился советами по правильному соблюдению поста.

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Пост, как отметил священник, предшествует величайшему событию — Богоявлению, когда Сын Божий пришел на землю, чтобы проповедовать любовь, прожить жизнь без греха, умереть за нас и воскреснуть. Для верующих пост представляет собой работу над собой, духовное совершенствование, преодоление грехов и приобретение добродетелей, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Отец Филипп отметил, что подход к посту индивидуален, и каждому нужен духовник для консультаций. Для среднестатистических верующих основу поста составляют крупы, овощи, сухофрукты, мед и рыба по пятницам. Запрещены мясо, яйца, сыр, сливочное масло, фастфуд и алкоголь.