Родительские субботы в 2024 году: Дни памяти и молитвы

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Православным россиянам предстоит отметить семь Родительских суббот в следующем 2024 году. В эти особенные дни придерживаются строгих обрядов и традиций, включая воздержание от алкоголя, посещение кладбищ и проведение молитвенных обрядов.

Фото: openverse by svklimkin is licensed under CC BY 2.0

Из семи Родительских суббот, три приходятся на период Великого поста, а несмотря на это, в это время не совершаются заупокойные литургии. Первая из них, Мясопустная родительская суббота, будет 9 марта, затем 30 марта — суббота второй седмицы Великого поста, 6 апреля — суббота третьей седмицы Великого поста, и 13 апреля — суббота четвертой седмицы Великого поста.

После Пасхи, 14 мая, приходится Радоница, когда верующие могут взять с собой кулич или другие сладости и положить их на могилы усопших. 22 июня — Троицкая родительская суббота, когда принято засеивать могилы свежей зеленью. Наконец, 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

В эти дни в храмах проводятся панихиды, а утром в субботу совершается литургия. После этого приходят на кладбище и устраивают поминальную трапезу. Посещение кладбища остается на усмотрение верующих.

В Родительские субботы строгопридерживаются обрядов и традиций. Домашние дела следует приготовить заранее, а важные хозяйственные заботы оставить на потом. Во время поминального ужина важно воздерживаться от праздничного веселья и бесед, следуя духовным нормам и предписаниям.

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