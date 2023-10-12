Как проходит крещение детей: подготовка и обряд

Крещение ребенка — это важное событие в православной традиции, и подготовка к нему играет значительную роль. Для начала, родители должны выбрать церковь, в которой будет проводиться крещение, и пообщаться со священником, чтобы узнать подробности обряда. На этот день нужно приобрести крестильную одежду и крестик на цепочке или веревочке. Если младенец совсем маленький, потребуется полотенце, в которое обернут ребенка после купели. Важно отметить, что крестить ребенка можно в любом возрасте, не обязательно ждать сорокового дня после рождения, хотя такая традиция тоже существует.
Выбор крестных родителей также играет важную роль. Их может быть двое, либо только один, в зависимости от пола ребенка — крестный отец для мальчика или крестная мать для девочки. Однако, в некоторых случаях, крестных родителей не выбирают.
Стоимость проведения крещения может различаться, поэтому лучше уточнить этот момент в конкретной церкви. Официально крещение считается бесплатным, и покупки, совершаемые в храме, рассматриваются как пожертвования.
Службы крещения проводятся как массово, например, во время церковных праздников, когда крестят несколько детей сразу, так и индивидуально, в зависимости от договоренности с священником.
Во время обряда священник беседует с родителями и крестными, произносит молитву наречения имени ребенка. Если имя отсутствует в православных святцах, священник подбирает подходящее по звучанию.
Затем священник трижды подувает на лицо ребенка, мажет его елем и проводит обряд изгнания дьявола, в который также вовлечены взрослые.
Только после этого момента ребенка трижды погружают в купель с теплой водой. Затем ребенку надевают новую одежду, срезают прядь волос и помазывают святым миром. Мальчиков ведут или несут в алтарь, а девочкам предлагают приложиться к иконам алтарного иконостаса.
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