Как проходит крещение детей: подготовка и обряд

2:08 Your browser does not support the audio element. Религия

Крещение ребенка — это важное событие в православной традиции, и подготовка к нему играет значительную роль. Для начала, родители должны выбрать церковь, в которой будет проводиться крещение, и пообщаться со священником, чтобы узнать подробности обряда. На этот день нужно приобрести крестильную одежду и крестик на цепочке или веревочке. Если младенец совсем маленький, потребуется полотенце, в которое обернут ребенка после купели. Важно отметить, что крестить ребенка можно в любом возрасте, не обязательно ждать сорокового дня после рождения, хотя такая традиция тоже существует.

Фото: openverse

Выбор крестных родителей также играет важную роль. Их может быть двое, либо только один, в зависимости от пола ребенка — крестный отец для мальчика или крестная мать для девочки. Однако, в некоторых случаях, крестных родителей не выбирают.

Стоимость проведения крещения может различаться, поэтому лучше уточнить этот момент в конкретной церкви. Официально крещение считается бесплатным, и покупки, совершаемые в храме, рассматриваются как пожертвования.

Службы крещения проводятся как массово, например, во время церковных праздников, когда крестят несколько детей сразу, так и индивидуально, в зависимости от договоренности с священником.

Во время обряда священник беседует с родителями и крестными, произносит молитву наречения имени ребенка. Если имя отсутствует в православных святцах, священник подбирает подходящее по звучанию.

Затем священник трижды подувает на лицо ребенка, мажет его елем и проводит обряд изгнания дьявола, в который также вовлечены взрослые.

Только после этого момента ребенка трижды погружают в купель с теплой водой. Затем ребенку надевают новую одежду, срезают прядь волос и помазывают святым миром. Мальчиков ведут или несут в алтарь, а девочкам предлагают приложиться к иконам алтарного иконостаса.

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...