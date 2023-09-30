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Россиянам объяснили, как правильно ставить свечки в православном храме

2:58
Религия

Многие люди ассоциируют храмы и церкви с запахом воска и ладана, а также с горящими свечами. Традиция зажигания свечей в церквях имеет древние корни, и она сочетает в себе как практические, так и символические аспекты. Об этом сообщает издание "Известия".

Россиянам объяснили, как правильно ставить свечки в православном храме
Фото: openverse

Свечи в храмах начали зажигать в период христианских гонений, когда богослужения проводились ночью или в подземных катакомбах. В те времена свеча служила источником света и была неотъемлемой частью церковной службы. С течением времени, особенно после того, как христианство стало государственной религией Римской империи в IV веке, символическое значение свечей приобрело больший вес.

Упоминания о свечах можно также найти в Ветхом Завете, где Бог велел пророку Моисею создать светильник с семью лампадами, который стал важной частью иудейских богослужений.

Символически, свеча в храме представляет веру, молитвенное обращение к Богу и свет, который пришел в мир через Сына Божьего, открывая людям путь из тьмы в вечную жизнь. Однако свеча также считается добровольной жертвой Господу и храму, поэтому она должна быть куплена в церковной лавке.

Важно помнить, что вера и искренность молитвы имеют решающее значение. Поэтому свечу не следует ставить "просто так". Даже самая простая молитва, сказанная искренне, может быть более ценной, чем множество свечей.

Правила зажигания свечей в храме в 2023 году:

  • Свечи для церковных нужд следует приобретать в свечной лавке, так как они освящены по всем правилам и приносят доход церкви. Не рекомендуется использовать свечи, приобретенные в супермаркетах и других местах, не принадлежащих церкви.
  • Свечи следует зажигать до начала службы или после ее окончания, чтобы не мешать молящимся. Зажигать свечи следует от уже горящих свечей или с помощью лампадки, но использование спичек или зажигалки в храме не рекомендуется.
  • Для того чтобы свеча хорошо держалась в подсвечнике, ее следует слегка оплавить не горящим концом перед установкой.
  • Не стоит обращать внимание на суеверия о том, что свечу нельзя ставить левой рукой или что погасший огонь или упавшая свеча сулят негативные события. Главное в зажигании свечей — это молитва и обращение к Богу.
  • Существует два основных типа свечей, которые верующие зажигают: свечи за здоровье и свечи упокой души. Первые используются для молитв о здоровье и благополучии, вторые поминают умерших. Однако также можно зажечь свечу по любому другому запросу или потребности.

Главное — это искренняя молитва и вера в то, что она будет услышана.

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ГДЕ, КАК И КОМУ ставить свечи в храме. Первые шаги в храм . Канал Боголюб.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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