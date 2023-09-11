Врач рассказал, как часто нужно сдавать анализы на холестерин

1:31 Your browser does not support the audio element. Религия

Частота проверки уровня холестерина в организме зависит от состояния здоровья человека. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Обычно я начинаю рекомендовать анализ на холестерин людям, достигшим 40 лет, если в их семье нет случаев ранних инфарктов, инсультов, и если их давление и уровень сахара в норме. Однако, если у человека есть избыточный вес, повышенный уровень глюкозы, или у него есть история ранних инфарктов у близких родственников, то я рассмотрю необходимость анализа раньше", — пояснил эксперт.

Если уровень холестерина находится в пределах нормы, то анализ можно сдавать раз в год. Если уровень холестерина находится на грани нормы, и препараты для снижения холестерина, такие как статины, еще не требуются, то анализ рекомендуется проводить раз в полгода. Если человеку были назначены статины, то уровень холестерина следует проверять раз в месяц. Если показатели вернулись в норму, то частоту сдачи анализа можно снизить до раза в год. В случае, если уровень холестерина остается высоким, дозу препаратов увеличивают, и анализ проводится снова через месяц.

Для более точной оценки уровня холестерина наиболее информативен анализ липопротеидов высокой и низкой плотности, который отражает уровень "хорошего" и "плохого" холестерина, добавил врач, как сообщает "Москва24".

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