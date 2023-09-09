Игумен РПЦ Кирилл: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из РФ и Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Религия

Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл, родившийся в Луганской области, поделился воспоминаниями о своих встречах со старцем Зосимой, который обладал особым духовным даром предвидения.

Фото: by Andrija12345678 is licensed under

"В плане единения церковного у нас была полная гармония. Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошёл на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси", — рассказал игумен в беседе с РИА Новости.

Священник также отметил, что торжество духа над материей поражало в старце Зосиме. Он "вдруг ожил" после клинической смерти и поехал на Святую землю, а также замыслил большую стройку в монастыре.