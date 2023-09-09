Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл, родившийся в Луганской области, поделился воспоминаниями о своих встречах со старцем Зосимой, который обладал особым духовным даром предвидения.
"В плане единения церковного у нас была полная гармония. Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошёл на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси", — рассказал игумен в беседе с РИА Новости.
Священник также отметил, что торжество духа над материей поражало в старце Зосиме. Он "вдруг ожил" после клинической смерти и поехал на Святую землю, а также замыслил большую стройку в монастыре.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.