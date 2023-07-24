В РПЦ предложили разработать правила общения органов опеки с семьями

1:15 Your browser does not support the audio element. Религия

В недавнем предложении Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагается разработать коммуникативные рекомендации для органов опеки и попечительства при взаимодействии с семьями. Кроме того, предлагается ввести должность, посвященную защите прав семьи.

Фото: РБК

Эксперт комиссии Инга Юмашева отметила необходимость единого подхода органов опеки и попечительства. Она подчеркнула важность разработки соответствующих сценариев и определения четких правил общения при взаимодействии с семьями.

По ее словам, такое взаимодействие должно начинаться с простого вопроса: "Чем мы можем вам помочь?".

В ходе круглого стола, проведенного Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы, обсуждались вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства.

Юмашева также выдвинула идею создания специальной должности по продвижению и защите семейных прав. Кроме того, эксперты комиссии сошлись во мнении, что участие любых негосударственных организаций в поддержке семьи должно быть исключительно добровольным, без навязывания услуг семьям.

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