Эбрахим Раиси: осквернение Корана - пример "современного невежества"

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Президент Ирана Эбрахим Раиси решительно осудил акты сожжения Корана в Швеции и Дании, назвав их примерами "современного невежества". Об этом сообщило в понедельник агентство Fars.

Фото: pxhere. com

Хотя могут называть это свободой самовыражения, разрешение, выданное ими на недавние осквернения Священного Корана, является примером "современного невежества", — цитирует Раиси агентство.

"Во всем мире люди пробуждаются, и наступит день, когда все узнают о зловещих, презрительных и бесчеловечных намерениях тех, кто оскверняет священную книгу".

Президент подчеркнул, что в Священном Коране прямо говорится о необходимости борьбы с невежеством во всех его формах и проявлениях, и именно поэтому современные невежды питают к Корану такую враждебность.

Инцидент сожжения священной для мусульман книги произошел 28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салман Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. В этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников — Ид аль-Адха. Акция вызвала крайне негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабского мира.

В ответ на это президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, и любое неуважение к этой священной книге на территории России будет рассматриваться как преступление.

21 июля полиция Копенгагена сообщила, что во время акции протеста у посольства Ирака была сожжена "неустановленная книга", в которой не было прямого упоминания Корана.

Однако позднее Министерство иностранных дел Дании признало, что речь действительно идет о сожжении священной для мусульман книги. Демонстрация была организована правоэкстремистской группой "Датские патриоты".

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