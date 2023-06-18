Посетительницам новосибирских храмов стоит соблюдать осторожность, чтобы не попасться на удочку сектантам, предупредила местная митрополия на своей странице в соцсети.
Стало известно, что в городских церквях заметили представителя секты "Служба духовной безопасности", который с помощью монашеской одежды и вкрадчивых разговоров пытается втереться в доверие к прихожанкам.
Основатель секты, Валерий Сутормин, гласит сообщение, "творчески переосмыслил посвященные браку каноны".
"Имея серьёзные проблемы с бывшими жёнами, Сутормин начал пропаганду против любого вида разводов. Вскоре он сформулировал доктрину "православных наложниц", — поясняет митрополия.
Согласно идеям сектантов, разведённый мужчина может иметь любовниц в статусе наложниц, но при этом не нарушать церковных законов.
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