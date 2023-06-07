Депутат Милонов объяснил, почему американцы массово переходят в православие

0:45 Your browser does not support the audio element. Религия

Всё большее число граждан США меняет протестантскую, католическую или баптистскую веру на православие. Американцев истощило безверие, уверен депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам парламентария, православие отличается от прочих христианских конфессий духовным наполнением.

"В то время, когда западная церковь была занята спорами о внешней форме веры, восточная церковь накапливала духовные знания и развивала богословские и теологические знания”, — пояснил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Милонов заверил, что уже в скором времени желающих перейти в православную веру станет намного больше по всему западному миру.