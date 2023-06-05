Главный храм ЮВО получил иконы и мощи Александра Невского и Иоанна Русского

0:31 Your browser does not support the audio element. Религия

Главный храм Южного военного округа получил походные иконы и мощи святых. Об этом сообщает rostovgazeta. ru.

Фото: pexels. com

Коллекция храма была пополнена иконами и мощами Александра Невского и Иоанна Русского.

Реликвии были переданы президентом Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия матушкой Наталией Мезенцевой.

Артефакты особенно важны, так как оба святых считаются покровителями военных, вдов, сирот.