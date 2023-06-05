Главный храм Южного военного округа получил походные иконы и мощи святых. Об этом сообщает rostovgazeta. ru.
Коллекция храма была пополнена иконами и мощами Александра Невского и Иоанна Русского.
Реликвии были переданы президентом Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия матушкой Наталией Мезенцевой.
Артефакты особенно важны, так как оба святых считаются покровителями военных, вдов, сирот.
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