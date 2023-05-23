Священнослужитель объяснил последствия кражи на кладбищах. Речь идёт о случаях, когда люди похищают металлические предметы или даже цветы с могил для их последующей продажи. Игумен Марк, настоятель храма иконы Фёодоровской Божьей Матери в Сызрани, называет такие действия святотатством. Кладбище считается священным местом, кража с могил является осквернением.
"Человек, который отнимает что-либо у усопшего, не найдёт радости и счастья в жизни. Деньги, заработанные таким путём, лишат человека божьей благодати", — пояснил священник в беседе с КТВ-ЛУЧ.
Считается, что такие поступки могут привести к тяжёлым болезням или несчастью, поскольку кладбище буквально пропитано энергией печали. Получается, что человек фактически присваивает имущество, принадлежащее умершему.
Ранее игумен Марк назвал три важных действия для человека перед смертью.
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