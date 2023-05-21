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КТВ-ЛУЧ: священник РПЦ Алексеев проинформировал граждан РФ о трёх важных делах перед смертью

1:36
Религия

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходят мысли о собственной смерти. В Русской православной церкви считается, что верующие должны тщательно подготовиться к этому важному событию. Особенно это актуально для тех, кто столкнулся с тяжёлой болезнью. О том, как правильно подготовиться к уходу из жизни, рассказал игумен, священнослужитель, настоятель храма иконы Фёдоровской Божьей Матери в Сызрани Марк Алексеев в беседе с КТВ-ЛУЧ.

КТВ-ЛУЧ: священник РПЦ Алексеев проинформировал граждан РФ о трёх важных делах перед смертью
Фото: https://newcastlebeach.org/

"Первым делом нужно обязательно примириться с богом и близкими родственниками. Очень важно простить другим людям все обиды и попросить прощения у тех, кому причинил боль. Примирение с богом происходит посредством таинства исповеди, то есть покаяния о совершённых грехах", — сообщил он.

Также Алексеев отметил важность завершения земных дел. К ним он отнёс раздачу денежных долгов и раскрытие каких-либо семейных тайн (например, наличие внебрачных наследников на стороне). Важно признаться в своих слабостях и нерешённых вопросах близким. Иначе эта информация обязательно всплывёт в негативном ключе.

Третьим делом, без которого нежелательно уходить из жизни, является приобщение к таинству Святого Причастия и Соборования. Данные обряды помогут очиститься душе человека от забытых грехов.

"Пригласить батюшку нужно и можно в дом к постели лежачего (немощного) человека для того, чтобы он успел покаяться в грехах", — подытожил Алексеев.

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Советы умирающим: что делать перед смертью
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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